В школах и колледжах хотят ввести беседы о «деструктивном влиянии противоправных действий»

Минпросвещения РФ поддержало предложение проводить в школах и средних специальных учреждениях беседы на тему «деструктивного влияния и последствий противоправных действий», сообщается на сайте Госдумы. Ранее такую инициативу в адрес главы ведомства Сергея Кравцова направил депутат Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду»): «Считаю необходимым вести в школах и колледжах разъяснительную работу, где (будут.— “Ъ”) подробно объяснять последствия противоправных действий для самих несовершеннолетних и их родителей, а также предупреждать о том, какие фразы могут говорить злоумышленники, которые пытаются подтолкнуть их на преступления». Депутат также заявил, что необходимо разработать специальные методические пособия для преподавателей, родителей и детей. По его мнению, важность такой работы обоснована усилением работы спецслужб Украины по вербовке российской молодежи.

В Минпросвещения заявили, что готовы включить тему деструктивного влияния преступлений в проводимые «Разговоры о важном»: «При формировании перечня тематик внеурочных занятий "Разговоры о важном" на 2025/26 учебный год вопрос включения разъяснительной работы с обучающимися по формированию законопослушного поведения в рамках указанного цикла будет проработан».

Эмилия Габдуллина