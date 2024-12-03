Руководителем Дома офицеров в Екатеринбурге стал военный финансист Гурьев

Начальником окружного Дома офицеров в Екатеринбурге стал 50-летний военный финансист Дмитрий Гурьев, следует из данных ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц). Он вступил в должность 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окружной Дом офицеров в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Окружной Дом офицеров в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным издания «Вечерние ведомости», Дмитрий Гурьев окончил Екатеринбургское суворовское училище и Военный финансово-экономический институт. Он работал в финансовой службе и других структурах Центрального военного округа.

Напомним, прошлым руководителем Дома офицеров был Олег Сорокин. Он сыграл центуриона Марка Крысобоя в сериале «Мастер и Маргарита». Господин Сорокин сменил на посту Андрея Зуева, который в марте покинул должность после BDSM-вечеринки в Доме офицеров.

Виталий Красиков