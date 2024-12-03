Осужденный экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов может выйти на свободу

Как стало известно «Ъ-Уфа», осужденный на три года колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве юрист, экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов просит заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Соответствующее ходатайство, поданное в Калининский райсуд Уфы, рассмотрит 18 декабря Марсель Ишкубатов, следует из картотеки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат горсовета Уфы, юрист Вадим Рамазанов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Экс-депутат горсовета Уфы, юрист Вадим Рамазанов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор Вадиму Рамазанову по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК №3 в Уфе.

Помимо осужденного юриста приговоры, в частности, вынесли экс-первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову, бывшему прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину и экс-заместителю начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артуру Шаретдинову. Им назначили наказание от восьми с половиной до 17 лет лишения свободы.

Венера Хисамова