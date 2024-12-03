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В Сочи продлят маршрут №2М

С 10 декабря маршрут №2М общественного транспорта в Сочи продлят до микрорайона Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Маршрут №2М, ранее связывавший железнодорожный вокзал с улицами Донской и Виноградной, теперь будет ехать до микрорайона Макаренко. Однако изменения предполагают исключение ряда остановок, таких как «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Отель "Звездный"», «Кинотеатр "Родина"», «Магазин "Быт"» и «Хлебозавод».

В 2024 году на маршруты вышли 76 автобусов большого класса, 45 автобусов среднего класса и девять электробусов. Каждое транспортное средство оборудовали системой видеонаблюдения и автоинформаторами. Для маломобильных граждан предусмотрели четыре приоритетных места. Кроме того, автобусы оснастили автоматической системой обнаружения и тушения пожара.

За 10 месяцев 2024 года МУП «Сочиавтотранс» перевезло около 15,6 млн пассажиров, что составляет 26% от общего пассажиропотока в городе. Ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до 18,7 млн человек, что на 14,7% выше результатов прошлого года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с 4 декабря вступают в силу новые тарифы на нерегулируемых маршрутах. На линиях №4, 6, 24, 92 и 94 дневной проезд будет стоить 52 руб., а в утренние и вечерние часы цена увеличится до 55 руб.

Мария Удовик

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