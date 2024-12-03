Трем уфимкам вынесли приговор за попытку незаконного сбыта наркотиков

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу трем жительницам города, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае этого года 37-летняя уфимка устроилась курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Получив координаты крупной партии, она вместе с 17-летней дочерью расфасовала запрещенные вещества для продажи на территории города. Оборудовать тайники ей помогала подруга.

В июле сотрудники полиции изъяли наркотики.

Подсудимые признали вину.

Суд приговорил несовершеннолетнюю к четырем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, ее мать — к шести годам, а подругу матери — к шести годам и двум месяцам колонии общего режима.

Майя Иванова