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Трем уфимкам вынесли приговор за попытку незаконного сбыта наркотиков

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу трем жительницам города, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае этого года 37-летняя уфимка устроилась курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Получив координаты крупной партии, она вместе с 17-летней дочерью расфасовала запрещенные вещества для продажи на территории города. Оборудовать тайники ей помогала подруга.

В июле сотрудники полиции изъяли наркотики.

Подсудимые признали вину.

Суд приговорил несовершеннолетнюю к четырем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, ее мать — к шести годам, а подругу матери — к шести годам и двум месяцам колонии общего режима.

Майя Иванова

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