ВТБ увеличит темпы открытия новых филиалов в 2025 году

ВТБ (MOEX: VTBR) в 2025 году планирует увеличить темпы открытия точек присутствия, сообщил в интервью «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума «Россия зовет!». По его словам, ВТБ планирует открыть почти 600 филиалов.

По оценкам господина Пьянова, в предстоящем году прибыль банковского сектора снизится по сравнению с 2024-м. «Я допускаю необходимость традиционных решений, находящихся в инструментарии Банка России (ЦБ), по замедлению признания резервов, по крайней мере, в регуляторике. Я ожидаю какие-то программы государственной поддержки»,— уточнил он.

ВТБ не планирует пересматривать стратегию на 2025 год. В банке ожидают повышения ключевой ставки до 23%. В предыдущий раз ЦБ повышал ее 25 октября — с 19% до 21% годовых. Следующее заседание его совета директоров состоится 20 декабря.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».