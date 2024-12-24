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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 64 года спецпредставителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борису Титову

Борис Титов

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет начальник канцелярии ЦК КПК по делам Сянгана и Аомыня, сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Ся Баолун:

— Уважаемый сопредседатель Титов, мой старинный друг! В день Вашего рождения я от имени всех китайских коллег РККДМР, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания! В этом году наш Комитет и все его советы торжественно отмечают 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и, воспользовавшись проведением перекрёстных годов культуры России и Китая, мы организовали серию разнообразных и содержательных мероприятий. Результаты обмена и сотрудничества оказались впечатляющими, и это действительно сыграло важную роль в народной дипломатии, став основным каналом для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими странами. Мы эффективно реализовали важные договоренности между лидерами КНР и РФ, углубили наследие многовековой дружбы и способствовали более тесному сближению наших народов. Во время недавней встрече в Пекине мы с удовольствием обменялись мнениями о дальнейшей работе Комитета и приданию новых импульсов китайско-российскому народному обмену. Уверен, что РККДМР продолжит активно участвовать в сотрудничестве двух стран в различных областях и вносить свой вклад в укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху китайско-российских отношений. Искренне желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастливой жизни и всего наилучшего! Пусть наша дружба продолжает крепнуть и процветать!

Сегодня исполняется 49 лет генеральному прокурору Игорю Краснову

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ

Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ

Его поздравляет первый заместитель председателя Совета федерации Владимир Якушев:

— Уважаемый Игорь Викторович! Примите искренние поздравления с Днем Вашего рождения! Сегодня внешние и внутренние вызовы требуют оперативных и предельно жестких ответов со стороны государства. В таких условиях необходима особая бдительность при обеспечении законности. Отрадно, что именно Вы решаете эти задачи. Переназначение на пост генерального прокурора — прямое следствие проявленного Вами профессионализма, принципиальности и внимательного отношения к проблемам людей, о которых Вы знаете не понаслышке, а регулярно проводя личные приемы. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в служении закону и Отечеству!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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