Роспотребнадзор: после пожара в цехе в Екатеринбурге воздух остался чистым

Роспотребнадзор по Свердловской области не выявил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе после пожара в цехе по производству полистирола в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга. По данным ведомства, гамма-фон в ближайшем к зоне возгорания жилом доме тоже находится в пределах нормы.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отобрали пробы около дома по адресу пр-д Горнистов, 13. «Отсутствие превышений нормативов, по экспертным выводам, связано со значительной удаленностью жилья от места пожара (380 м), а также с благоприятными метеоусловиями: из-за безветренной погоды факел поднялся высоко и дым ушел выше жилой застройки»,– рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, пожар на улице Испытателей произошел днем 1 декабря, его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В здании обрушилась кровля на площади 400 кв. м. В МЧС тогда заявили, что превышения вредных веществ в воздухе нет.

На тушение пожара было направлено 95 специалистов, 35 единиц техники и пожарный поезд. Пожар полностью ликвидировали в ночь на 2 декабря.

Ксения Тарских