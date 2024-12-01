В горящем цехе в Екатеринбурге обрушилась кровля на площади 400 кв. м.

На пожаре в цехе по производству полистирола в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга обрушилась кровля на площади 400 кв. м., сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве подчеркнули, что число специалистов, привлеченных к тушению, увеличили до 95, единиц техники — до 35. По данным МЧС, к месту происшествия следует пожарный поезд.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет»,— добавили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что с территории цеха эвакуировались 70 человек, один человек — пострадал.

Пожар на улице Испытателей произошел днем 1 декабря, его изначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м., на его тушение было направлено 62 специалиста и 22 единицы техники. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе призвало жителей использовать маски и респираторы при необходимости выхода на улицу.

В ведомстве подчеркнули, что управление организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Василий Алексеев