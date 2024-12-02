Ночью в Екатеринбурге потушили пожар в производственном цехе

В ночь на 2 декабря в Екатеринбурге спасатели полностью ликвидировали пожар, произошедший днем воскресенья в цехе по производству полистирола в микрорайоне Кольцово, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соответствующее сообщение было опубликовано ведомством в 1:49.

Напомним, прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с пожаром — причиной возгорания могла стать неисправная сушильная камера. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, обрушилась кровля на площади 400 кв. м. С территории цеха эвакуировались 70 человек, один человек пострадал.

Ирина Пичурина