В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

В Екатеринбурге сотрудники МЧС тушат крупный пожар площадью в 1,5 тыс. кв. м. в цехе по производству полистирола на ул. Испытателей, сообщили в пресс-службе ведомства. На месте пожара работают 62 специалиста и 22 единицы техники. «Информации о пострадавших не поступало»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе призвали жителей микрорайона Кольцово использовать маски и респираторы при необходимости выхода на улицу. «В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания: появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу»,— добавили в ведомстве, подчеркнув, что ситуация «остается на контроле управления».

В пресс-службе отметили, что Управление Роспотребнадзора организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Василий Алексеев