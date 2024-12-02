В Свердловской области самым продаваемым китайским авто с пробегом стал Chery

В октябре в Свердловской области среди китайских марок автомобилей самой продаваемой стала Chery, следует из данных автомобильной системы Pango Cars. На долю этого бренда пришлось 62% от всех продаж. На втором месте — Geely (15%) и Haval (7%). Также в топ-5 вошли Omoda (6%) и JAC (4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chery стал самым продаваемым китайским авто с пробегом в Свердловской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Chery стал самым продаваемым китайским авто с пробегом в Свердловской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в Pango Cars, в Свердловской области чаще всего китайские авто с пробегом в октябре приобретали в диапазоне от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. Пятая часть автолюбителей приобретали транспортное средство от 500 тыс.руб. до 1 млн руб. Авто стоимостью свыше 2,5 млн руб. приобрели 3% свердловчан.

«Повышение интереса к авто с пробегом китайских брендов связано с дефицитом иномарок привычных брендов на рынке, и спрос продолжит расти. Автолюбители также рассматривают китайские бренды авто на вторичном рынке, на которые еще действует гарантия, поэтому чаще всего покупают возрастом до пяти лет»,— прокомментировал руководитель отдела продаж Pango Центр Автобан Андрей Молоков.

В автомобильной системе добавили, что в октябре основная часть продаж пришлась на авто китайских брендов возрастом до 5 лет (63%). Пятая часть (20%) пришлась на автомобили возрастом от 10 до 15 лет, еще 14% — от 6 до 10 лет и старше 15 лет — 3%.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области число российских автомобилей за год снизилось на 6%, а китайских — увеличилось на 10%. При этом в топе по спросу среди новых автомобилей по-прежнему остается Lada — показатели по ее продажам в два раза опережают число проданных Chery и Haval.

Анастасия Таначева