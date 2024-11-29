«Китайцы» погнались за Lada

В Свердловской области число российских автомобилей за год снизилось на 6%, а китайских — увеличилось на 10%. При этом в топе по спросу среди новых автомобилей по-прежнему остается Lada — показатели по ее продажам в два раза опережают число проданных Chery и Haval. Среди подержанных машин наибольшей популярностью пользуются Lada, Toyota и Hyundai. Средняя стоимость нового автомобиля в регионе снизилась за год на 4% — до 2,7 млн руб., а подержанного выросла на 1,2% — до 1,2 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С начала года на авторынке Уральского федерального округа (УрФО) наблюдается снижение доли новых отечественных автомобилей, рассказали на ежегодной конференции для автодилеров, организованной «Авто.ру Бизнес». В октябре доля российских автомобилей в округе сократилась на 10% по сравнению с октябрем 2023 года. В Свердловской области их число на рынке уменьшилось за год на 6%. Аналитики объяснили это возрастающим колсичством китайских моделей машин.

«Китайские автопроизводители активно используют меры поддержки при продаже новых автомобилей через официальных дилеров. Кроме того, в 2024 году китайские бренды начали активно расширяться в сегменте небольших автомобилей. По сравнению с октябрем 2023 года, доля китайских автомобилей увеличилась на 7–10% и в среднем составляет 57–60% в УрФО. Предложение китайских брендов на рынке значительно превышает другие марки»,— пояснил руководитель сектора регионального развития «Восток» «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.

В аналитическом агентстве «Автостат» «Ъ-Урал» рассказали, что, несмотря на двукратный рост большинства китайских марок, преобладающую долю на авторынке Свердловской области занимает Lada.

За десять месяцев 2024 года ее продажи составили 8,8 тыс. шт., тогда как в аналогичном периоде 2023 года — 6,7 тыс. шт. (+31%). На втором месте с ростом на 101% за год находится Chery (с 2,2 тыс. шт. до 4,4 тыс. шт.), на третьем с ростом на 117,3% — Haval (с 2 тыс. шт. до 4,4 тыс. шт.).

Как добавили в «Авто.ру», в Свердловской области в октябре средняя стоимость нового легкого автомобиля снизилась на 4% к показателю октября 2023 года и составила 2,7 млн руб. Это меньше средней стоимости нового автомобиля по России на 1 млн руб. Между тем средняя стоимость подержанных автомобилей за год выросла на 1,2%, до 1,2 млн руб.

По данным «Авто.ру», в сегменте подержанных автомобилей «китайцы» имеют меньший вес. Так, за год по УрФО и Свердловской области их количество выросло на 1% и достигло 3,5% от общего числа автомобилей в октябре 2024 года. А доля российских машин увеличилась в УрФО с 27% в октябре 2023 года до 29% в октябре 2024 года, в Свердловской области — с 25% до 28%.

В «Автостате» популярными на вторичном авторынке Свердловской области марками назвали Lada — ее продажи выросли с 28,8 тыс. шт. в октябре 2023 года до 33,6 тыс. шт. в октябре 2024 года, Toyota (уменьшилось с 11,1 тыс. шт. до 9,8 тыс. шт.), Hyundai (с 8,8 тыс. шт. до 9,2 тыс. шт.).

В «Авто.ру» отметили, что по УрФО реализуется четверть подержанных автомобилей в кредит от всех, что продаются по России. Несмотря на рост процентных ставок, темпы автокредитования продолжают расти. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Свердловской области с января по октябрь текущего года было выдано автокредитов на сумму 59,4 млрд руб., что на 101% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (29,5 млрд руб.). Тренд положительной динамики региона совпадает с общероссийским.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет существенный рост автокредитования эффектом «низкой базы» 2023 года, когда был дефицит новых автомобилей.

«При этом после рекордных выдач марта-сентября текущего года в октябре выдача автокредитов ощутимо упала. Это связано именно с тем, что рынок автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики»,— отметил господин Волков.

Анастасия Таначева