Правительство одобрило продление отпуска полицейским-ветеранам боевых действий

Правительство поддержало законопроект о предоставлении дополнительного отпуска 15 суток сотрудникам органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях. Отзыв правительства есть в распоряжении ТАСС.

Проект предлагает внести изменения в ст. 63 закона «О службе в органах внутренних дел». По текущему законодательству ветеранам боевых действий предоставляется дополнительный отпуск 15 суток. Проект предлагает расширить данную норму на полицейских, работающих в условиях боевых действий, военного положения и контртеррористической операции.

В отзыве правительства говорится, что кабинет поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, правительство отмечает, что проект не определяет периодичность предоставления предлагаемого вида отпуска и вопрос сохранения денежного довольствия на данный период.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе текущего года. Среди авторов инициативы — председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, зампред Госдумы Борис Чернышов и председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.