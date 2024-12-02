Мошенники обманули жителей Башкирии на 3,5 млн рублей

Мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ, обманули жителей Башкирии на сумму свыше 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Одной из пострадавших стала 55-летняя жительница Уфы. Сотрудникам полиции она сообщила, что ей позвонили люди, которые представились ее бывшими руководителями. Они сообщили, что некие мошенники якобы оформили на нее кредиты после того, как на предприятии, где она работала, произошла утечка данных. Чтобы предотвратить это, псевдоруководители посоветовали потерпевшей обратиться «к сотруднику ФСБ, который даст необходимые инструкции». Последний, в свою очередь, рекомендовал потерпевшей снять деньги и перевести на «безопасные счета». Потерпевшая в итоге лишилась около 2,5 млн руб.

Венера Хисамова