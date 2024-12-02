Масштабные договоренности и именитые спикеры

С 21 по 23 ноября компания «Интерсвязь» провела в Челябинске III международную конференцию по технологиям умного города «Сокол». В ней приняли участие более 250 руководителей, экспертов и технических специалистов из 7 стран: России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Беларуси и Узбекистана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

Гостям были представлены выставочные зоны, показывающие весь спектр производимой компанией «Интерсвязь» продукции. Это самая масштабная экспозиция за все годы проведения конференции. Особое внимание было уделено презентации широких возможностей умного домофона «Сокол +». Данное направление переживает качественно новый уровень: современные домофоны превратились в многоцелевые хабы, обеспечивающие безопасность и комфорт для пользователей.

«То есть это, в принципе, уже не домофоны, а совершенно новая «сущность». Через них можно обратиться в экстренные службы, и можно получить извещение; это интеллектуальное комплексное оборудование», - рассказал председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

«С помощью этого домофона попадаем в сферу тех возможностей, которые ещё лет 5-7 назад были по сути недостижимыми не для кого, сейчас мы этим пользуемся», - отметил основатель группы компаний «Стратегия роста» Олег Извеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

В рамках конференции состоялись два торжественных подписания масштабных соглашений по продвижению домофонии компании «Интерсвязь» по всей стране с компаниями «Ростелеком» и «МТС». Эти документы станут мощным импульсом для всей отрасли и помогут объединить усилия в вопросах всеобщей цифровизации территорий.

«Мы постоянно мониторим рынок и находим наиболее интересные региональные решения, которые в первую очередь удовлетворяют потребности импортозамещения, а решения «Интерсвязи» разработаны непосредственно в России», - сообщила вице-президент по продуктам массового сегмента компании «Ростелеком» Ирина Лебедева.

«Обогащать продукты партнёров и выводить их на федеральный уровень - мы видим в этом большую синергию. Используя лучшие наработки, которые сейчас создает компания «Интерсвязь» в регионах, мы будем масштабировать эти сервисы по всей стране», - добавил руководитель Центра продуктов IoT МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

Стоит отметить, что Интерсвязь постоянно совершенствуют гаджеты. На конференции была презентована новая система оповещения при помощи домофона «Сокол+». Теперь жильцы в экстренных ситуациях будут получать информацию от МЧС и управляющих организаций в форме звукового или текстового сообщения.

«Это целый комплекс, который предоставляют домофоны от «Интерсвязи». Она очень востребована и делает жизнь наших граждан более безопасной», - отметил заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев.

На конференции состоялась церемония награждения надёжных партнёров компании «Интерсвязь», которые стремятся к инновациям и высоким стандартам качества сервиса, а также помогают реализовывать масштабные проекты и продвигать отрасль вперёд. Разработками компании интересуются как в различных регионах страны, так и в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Китае.

«Все технологии, которые создаются на южноуральской земле, не должны оставаться только здесь, но и должны быть внедрены в другие регионы и, самое главное, в другие страны», - размышляет министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

На мероприятии состоялась дискуссия бизнеса и власти на тему «Безопасность как базовый элемент сервиса: от малого бизнеса к государству», где чиновники и предприниматели сравнили подход к работе предприятий и государственных органов, найдя общее стремление к удовлетворению нужд граждан и клиентов, повышению уровня обслуживания.

Было много выступлений именитых спикеров. Специалист по связям с общественностью и генеральный директор PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников выступил с темой: «Как стать известным всего за 24 часа и масштабировать бизнес в 10 раз с помощью взрывного пиара». Андрей Заостровский, ведущий бизнес-психолог России, провел не только доклад, но и тренинг под названием «Симптом руководителя, или слепые зоны в работе с персоналом». А вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России, эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий Алексей Парфун провёл глобальный ликбез по технологиям искусственного интеллекта, рассказал о самых масштабных проектах в этой отрасли и ответил на всеобщие опасения, касающиеся новой технологии.

«Классно, что есть такие мероприятия, которые развивают рынок. Это очень важно, когда на местном рынке есть лидер, который берёт на себя эту миссию - драйвить рынок. Это очень здорово и всегда хорошо отражается на городе в целом», - поделился впечатлениями Алексей Парфун.

III международная конференция по технологиям умного города «Сокол» не только собрала ведущих спикеров в сфере связи и искусственного интеллекта, но и стала местом обмена опытом между провайдерами со всей страны. Всё для того, чтобы умные технологии, внедряемые компанией «Интерсвязь» в каждой квартире, делали жизнь людей лучше.

ООО фирма «Интерсвязь»