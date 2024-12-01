В Татарстане зарегистрировали 4,4 тыс. сельских ипотек

В Татарстане с 2020 года зарегистрировали 4,4 тыс. сельских ипотек — с начала действия данного кредита. Об этом сообщили РБК со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

По данным ведомства, больше всего сельская ипотека была популярна в Приволжском федеральном округе. С 2020 года было оформлено 34,1 тыс. льготных кредитов — это 35% от общего числа выданных займов по всей стране. На втором месте по популярности сельской ипотеки — Центральный федеральный округ с 16,8 тыс. зарегистрированных кредитов (17%).

Среди регионов в этих округах Татарстан расположился на 3 месте с наибольшим количеством сельских ипотек. Первые позиции в округах заняли Башкирия (5,8 тыс. займов) и Удмуртия (4,7 тыс.).

Всего с начала действия программы россияне зарегистрировали 97,8 тыс. льготных кредитов, из которых 87,1% были оформлены по договору купли-продажи.

Диана Соловьёва