Прокуратура взяла на контроль проверку пожара на территории цеха в Екатеринбурге

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с пожаром в цехе по производству полистирола, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным ведомства, причиной возгорания могла стать неисправная сушильная камера. В прокуратуре добавили, что запросили информацию о повреждениях одного из работников цеха, которому оказали медицинскую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар на ул. Испытателей в микрорайоне Кольцово произошел сегодня, 1 декабря, его максимальная площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали 95 сотрудников МЧС, 35 единиц техники и пожарный поезд. По словам начальника ГУ МЧС по региону Виктора Теряева, тушение пожара было затруднено «полным отсутствием водоснабжения» на объекте. Господин Теряев отметил, что до прибытия подразделений пожарной охраны из горящего цеха самостоятельно эвакуировались 70 человек. Он добавил, что при пожаре один работник пострадал, однако после осмотра медперсоналом сотрудник цеха от госпитализации отказался.

В управлении Роспотребнадзора по области отметили, что организуют проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Лаборатория МЧС превышения вредных веществ в воздухе не выявила.

Василий Алексеев