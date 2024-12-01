ФНС заблокировала счета комика Александра Долгополова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета стендап-комика Александра Долгополова, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Александр Долгополов

Фото: Социальные сети Александра Долгополова Комик Александр Долгополов

Фото: Социальные сети Александра Долгополова

По данным сервиса на 30 ноября, с которыми ознакомилось «РИА Новости», ИП комика еще действовало, но его счета были заблокированы. Первое решение о блокировке ФНС вынесла в 2022 году. Последнее датировано июлем 2024 года, уточняет агентство. В качестве причины указано непредоставление налоговой декларации в установленный срок.

Александр Долгополов покинул Россию в 2020 году, после того как полиция начала проверку его выступления на предмет на оскорбления чувств верующих. Позднее он вернулся в страну, но после начала спецоперации на Украине вновь объявил об отъезде. В апреле 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить выступление комика и его коллеги Гарика Оганисяна, которые разыграли сцену вручения статуэтки со взрывчаткой военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому).