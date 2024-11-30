С начала года в Перми демонтировали более 50 самовольных строений

За 11 месяцев 2024 года в Перми демонтировано более 50 самовольных построек. Как сообщается на сайте городской администрации, больше всего (23 объектов) снесено в Индустриальном районе. Среди демонтированных строений: кафе (ул. Чердынская 18б) , гаражи (ул. Карпинского, 118, ул. Мира, 95а, Нефтяников, 32) и пристрой к магазину (ул. 2-я Красавинская, 80). В Кировском районе снесено 16 объектов, в Орджоникидзевском — 8, в Мотовилихинском — 4, в Ленинском — 2.

Как сообщает мэрия, самовольно построенные объекты выявляются в результате плановых рейдов в районах Перми. Если собственники не принимают меры по устранению нарушений, эти постройки демонтируют по решению суда.