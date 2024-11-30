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Бастрыкин потребовал доклад по делу в отношении застройщика из Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушениях со стороны застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург», сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СКР, группа лиц в интересах девелопера поселилась в частном домовладении семьи и отключила его от коммунальных ресурсов, чтобы «вынудить съехать из единственного жилища». В ведомстве подчеркнули, что на данном участке группа компаний планировала построить новый ЖК.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин четыре раза требовал доложить о результатах проверки по информации о нарушениях со стороны застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург», однако заявитель «повторно высказывает критику в адрес следственных органов, поскольку никто к ответственности не привлечен, права граждан не восстановлены».

В среду, 19 ноября, глава СКР на оперативном совещании по вопросам соблюдения сроков досудебного судопроизводства в территориальных следственных органах раскритиковал работу и.о. руководителя ведомства по Свердловской области Константина Мирошниченко и поручил возбудить уголовное дело о нарушениях со стороны застройщика. После поручения генерала Бастрыкина СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов заявил «Ъ-Урал», что «никто никакой дом не разрушал». «Сейчас проводятся технические мероприятия, мы полностью содействуем и сотрудничаем. Семья не была выселена из дома, это все не правда. Нас пытаются очернить. Мы добрые порядочные люди, и такого уж точно себе позволить не можем»,— подчеркнул в беседе с «Ъ-Урал» господин Шилов.

Подробнее о деле в отношении «Ривьера Инвест Екатеринбург» — в материале «Ъ-Урал» «Александр Бастрыкин добрался до "Ривьеры"».

Василий Алексеев

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