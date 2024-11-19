Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на екатеринбургского застройщика

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту выселения семьи из единственного жилья в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа лиц разрушила частное домовладение семьи, действуя в интересах застройщика «Ривьера-Инвест». Застройщик планирует возвести жилой комплекс на участке, где расположен дом пострадавших. Помимо этого, застройщик совершил мошеннические действия в отношении другого мужчины, продавшего несколько земельных участков компании. Денежные средства пострадавшему были переданы по договору займа, который мужчина не подписывал. «Ривьера-Инвест» требует с него вернуть значительную сумму денег.

Заявители повторно обратились с жалобой на следственные органы из-за отсутствия привлеченных к ответственности и не восстановленные права граждан. Председатель СК России поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Свердловской области проводилась процессуальная проверка, материалы переданы в орган внутренних дел.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России раскритиковал работу и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Он отметил отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей города Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья.

Валерия Шестопалова