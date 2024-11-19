Александр Бастрыкин добрался до «Ривьеры»

Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко из-за отсутствия реакции на жалобы семьи, которая была выселена из единственного жилья в интересах застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург». По данным ведомства, группа лиц по заказу девелопера разрушила частный дом матери-одиночки с пожилым отцом в переулке Златоустовский для постройки нового ЖК. Господин Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушениях со стороны застройщика. В строительной компании «Ъ-Урал» заявили, что ее пытаются «очернить».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании по вопросам соблюдения сроков досудебного судопроизводства в территориальных следственных органах раскритиковал работу и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко, говорится на официальном сайте ведомства. В частности, председатель СКР выразил недовольство «отсутствием должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья».

По данным «Ъ-Урал», частный дом, о котором идет речь, находился в переулке Златоустовский. Как сообщили в СКР, «группа лиц в интересах девелопера поселилась в частном домовладении семьи и отключила его от коммунальных ресурсов, чтобы вынудить съехать из единственного жилища». В СКР подчеркнули, что на данном участке девелопер планировал построить новый ЖК.

«В результате противоправных действий женщина с ребенком и пожилым отцом вынуждены были покинуть свое жилье»,— говорится в сообщении.

В СКР добавили, что представители «Ривьера Инвест Екатеринбург» совершили мошеннические действия в отношении еще одного мужчины, который продал застройщику несколько участков. Впоследствии выяснилось, что деньги пострадавшему были переданы по договору займа, который он не подписывал. Сейчас девелопер требует его вернуть значительную сумму денег.

«Также сообщается о недостаточности мер, принимаемых следователями регионального следственного управления, отреагировавших на ранее поданные обращения граждан»,— рассказали в СКР.

Ранее Александр Бастрыкин четыре раза требовал доложить о результатах проверки по информации о нарушениях со стороны застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург». В среду, 19 ноября, он поручил Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело о нарушениях со стороны застройщика. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Ривьера Инвест Екатеринбург» — группа компаний, которая осуществляет комплекс работ по финансированию, проектированию, строительству и реализации объектов жилой и коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. Согласно данным с официального сайта компании, в период с 2013 по 2021 год компания ведет строительство 14 жилых комплексов, из которых уже сданы ЖК «Белорецкий», ЖК «Сказы Бажова», ЖК «Новая ботаника», клубный дом Riviera. Согласно сервису kartoteka.ru, за 2023 год чистая прибыль компании составила 162,9 млн руб. Гендиректором компании является Валерий Малышев, который владеет сетью медицинских центров «Здоровье 365».

Управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов заявил «Ъ-Урал», что «никто никакой дом не разрушал».

«Сейчас проводятся технические мероприятия, мы полностью содействуем и сотрудничаем. Семья не была выселена из дома, это все не правда. Нас пытаются очернить. Мы добрые порядочные люди, и такого уж точно себе позволить не можем»,— подчеркнул в беседе с «Ъ-Урал» господин Шилов.

Мария Шараева