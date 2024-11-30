В Чувашии разыскали пропавшего мужчину с ограниченными возможностями здоровья

В Чувашии сотрудники полиции разыскали 65-летнего мужчину с ограниченными возможностями по здоровью, который пропал в селе Порецкое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По информации ведомства, мужчина, испытывающий проблемы с памятью, ушел из дома родственников, пока те были на прогулке, и не взял с собой мобильного телефона. После обращения родственников в полицию, стражи порядка организовали поиски пропавшего, к которым подключились волонтеры и граждане. Через день полицейские обнаружили мужчину на дне оврага на окраине села Порецкое. Он сильно замерз и не мог самостоятельно передвигаться. Полицейские помогли ему выбраться и вызвали «скорую».

Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.

Анар Зейналов