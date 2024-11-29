Соловьев призвал проверить Ельцин-центр после анонса выступления Нины Хрущевой

Журналист Владимир Соловьев призвал провести расследование и выявить людей, которые пригласили правнучку главы СССР Никиты Хрущева, политолога и профессора университета The New School в Нью-Йорке Нину Хрущеву выступить в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Господин Соловьев озвучил предложение в эфире своей программы «Полный контакт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Соловьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Кто пригласил врага России, гражданку США Нину Хрущеву, наговорившей себе на несколько статей, кто ее пригласил не на допрос в прокуратуру, а в Ельцин-центр? Если она порочит имя своего деда, это ее личная проблема, но не индульгенция ее фамилия»,— сказал он.

Владимир Соловьев призвал «дать возможность» полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге «навести порядок на Урале, изгнать бесов из Екатеринбурга». «Уральские промышленники делают для победы все, и им в спину такой нож, гнилой зуб либерализма»,— пожаловался он.

Напомним, Нина Хрущева планировала представить новую книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» во вторник, 26 ноября, в Ельцин-центре. Позже мероприятие отменили по «техническим причинам». Ранее стало известно, что члены движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру и Минюст России с жалобой на то, что Нина Хрущева покушается на «территориальную целостность России» и ведет «иностранную агентурную деятельность».

Подробнее об отмене выступления Нины Хрущевой — в материале «Ъ-Урал» «Правнучке генсека не дали слова».

Василий Алексеев