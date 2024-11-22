Александр Розенбаум, Лолита, Олег Майами и спектакль «Неслучайная попутчица»

На концертных площадках Екатеринбурга выступят Лариса Долина, Лолита, Александр Розенбаум и Олег Майами, а также покажут новое шоу «ROCK-трибьют». В музеях можно посетить выставку работ фотокорреспондента газеты «Московские новости» Алексея Сазонова «Власть без ретуши» и встречу с правнучкой Никиты Хрущева Ниной Хрущевой, которая презентует книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». В театрах — стать зрителями спектаклей «Борис Годунов» с Олегом Ягодиным, «Неслучайная попутчица» с Екатериной Волковой и «Раневская. Сквозь смех и слезы» с Елизаветой Арзамасовой. А в кино — посмотреть новый фильм «Птица». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лариса Долина (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Лариса Долина (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Концерты

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 23 ноября выступит Лариса Долина. Популярными и полюбившимися песнями исполнительницы являются «Три белых коня», «Зима, зима, зима», «Телефонная книжка», «По встречной», «Льдинка», «Погода в доме», «Хочу быть любимой», «А в ресторане», «Что так сердце растревожено» и многим другим. На сцену с ней выйдут музыканты «Долина бэнд». Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

В «Синара Центре» 26 ноября состоится музыкальное шоу с симфоническим оркестром «Возвращение домой». Это совместный проект Snowblind Vision и симфонического оркестра ТМДК под управлением главного дирижера Вячеслава Петушкова. В программе шоу электронные синтезаторы сочетаются с гитарными соло и живым звучанием струнных и духовых инструментов. Так создается эффект полного погружения в музыку, что дополняется авторскими эмоциональными видео и светом, а зрители переключаются с внешнего мира на внутренний — глубокое духовное состояние. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лолита Милявская (справа) и видеоблогер Коста Лакоста (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певица Лолита Милявская (справа) и видеоблогер Коста Лакоста (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Екатеринбург-Экспо 27 ноября состоится концерт певицы Лолиты. Она известна по таким песням, как «Папа», «Раневская», «Ориентация», «Пошлю его на», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», «Титаника». Певицы умеет объединить в одной программе веселье и слезы и не боится показаться смешной. Стоимость билета на концерт — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певцы Леонид Агутин (слева) и Сосо Павлиашвили (справа)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Певцы Леонид Агутин (слева) и Сосо Павлиашвили (справа)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На концертной площадке «Фабрика» 28 ноября состоится концерт Сосо Павлиашвили. Более чем за 30 лет на сцене певец успел презентовать 13 альбомов. Наибольшую популярность артисту принесли песни «Небо на ладони», «Радовать», «Носите женщин на руках», «Тост», «Ждет тебя грузин», «Помолимся за родителей», «Загуляли пацаны», «Белая фата», «Арго» и другие. Стоимость билета на концерт — от 2,5 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады 29 ноября состоится премьера шоу — «ROCK-трибьют». Артисты исполнят легендарные шедевры рок-групп всех времен, которые изменили музыкальный мир. Со сцены прозвучат песни AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith, Nirvana и других групп. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор и певец Александр Розенбаум

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Автор и певец Александр Розенбаум

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Екатеринбург-Экспо 29 ноября с программой «Летать — так летать!» выступит Александр Розенбаум. Его концерт будет наполнен хитами, новыми произведениями и неповторимой энергетикой. Александр Розенбаум известен по таким песням, как «Утки», «Вальс-Бостон», «На перевале дождь», «Полем, полем, полем», «По снегу, летящему с неба», «Нарисуйте мне дом», «Покажите мне Москву», «Заходите к нам на огонек» и многие другим. Стоимость билета на концерт — от 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певцы Филипп Киркоров и Олег Майами

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певцы Филипп Киркоров и Олег Майами

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Tele-club 29 ноября выступит Олег Майами. Его концерты — это живой звук, энергия и харизма артиста, покорившая многих зрителей. Он известен по таким песням, как «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и другим. Стоимость билета на концерт — от 2,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 22 ноября открылась выставка работ фотокорреспондента газеты «Московские новости» Алексея Сазонова «Власть без ретуши». В 1990-е годы Алексей Сазонов работал в кремлевском пуле, но попал туда после настоящей репортерской работы «в поле». Он снимал в горячих точках, в бастующих шахтерских поселках, на улицах Москвы, где разыгрывались политические страсти. Наверное, поэтому политики на его фото мало чем отличаются от других героев его репортажных съемок. Такие же люди, просто работают в Кремле. В первом блоке выставки представлены политические портреты, во втором — жанровые фотографии, в которых автор работает с говорящими деталями и выразительными композициями. Выставка продолжит работу до 2 марта, вход на нее свободный.

В Ельцин-центре 24 ноября политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева представит книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Книга отражает ранние политические шаги, взлет, падение и пенсионные перипетии одного из самых парадоксальных лидеров в истории СССР. Через повествование о неоднозначной фигуре Хрущева книга рассказывает о важнейших событиях истории, охватывая эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева. Вход на презентацию свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 24 ноября пройдет экскурсия-эссе по залу современного искусства. Советский андеграунд и российское современное искусство тесно связаны между собой. Их объединяет многообразие стилей, жанров и направлений неофициальной культуры. На экскурсии предлагается поговорить об уральских, московских и петербургских художниках, чьи имена вписаны в современное искусство: Олеге Кулике, Наталии Турновой, Александре Шишкине-Хокусае, Константине Худякове, Кирилле Бородине и многих других. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 24 ноября пройдет экскурсия по экспозиции «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». В нее включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — шедевры Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина. Будет интересно сравнить эти полотна с теми произведениями великих русских живописцев ХVIII — начала ХХ века, которые выбраны из собрания ЕМИИ. Стоимость полного билета на экскурсию — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актрисы, участницы шоу Comedy Woman Надежда Ангарская (справа) и Мария Кравченко (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Актрисы, участницы шоу Comedy Woman Надежда Ангарская (справа) и Мария Кравченко (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 23 ноября покажут спектакль «Свидание вслепую», представляющий добрую историю про «неудачное» свидание двух сорокалетних людей. Сначала они кажутся совершенно разными, но приходят к тому, что можно попробовать построить отношения. Это спектакль о чувствах, об уважении и любви. В ролях: Надежда Ангарская, Иван Пышненко, Сергей Молчанов. Стоимость билета — от 800 руб.

В «Урал Опера Балет» 24 ноября покажут спектакль «Шопениана. Карнавал. Картинки с выставки», объединяющий три одноактных балета. Первый из них, «Шопениана», поставлен на музыку Фредерика Шопена, второй — «Карнавал» — на музыку Роберта Шумана, третий — «Картинки с выставки» — на музыку Модеста Мусоргского в инструментовке Мориса Равеля. Создатели спектакля возобновили сценографию и костюмы по эскизам художника Льва Бакста 1910 года. А третий балет создали на основе миниатюры «Троица», которая была поставлена хореографом Анной Щеклеиной на мастерской «Dance-платформа» в 2014 году. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Олег Ягодин (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артист Олег Ягодин (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 25 ноября Олег Ягодин сыграет в спектакле «Борис Годунов». В спектакле нет четкой связи между современностью и прошлым. Но на сцене условно-исторические «народные» костюмы соседствуют с офисными пиджаками и бальными платьями, колокольный звон имитируют сувенирные кубки, а вилы, ножи, топоры, прялки, бидоны, расписные тагильские подносы, матрешки создают выразительный образ, но не передают подробности быта. В свою очередь неожиданные интонации заставляют переосмыслить известный текст. Главная тема пьесы — «народ и власть» — отступает на второй план, а в центре внимания оказывается сущность русского характера, долготерпение и всепрощение. Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Екатерина Волкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Екатерина Волкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 26 ноября покажут спектакль «Неслучайная попутчица». Сбой в системе продажи билетов рушит планы бизнесмена на одиночное путешествие, а настоящая и искренняя любовь — планы его неверной жены. Пока успешный издатель Андрей Богданов путешествует на поезде из Москвы во Владивосток, у него уводят жену и забирают бизнес. Он же влюбляется в попутчицу, ссорится и расстается с ней, возвращает бизнес и разводится с женой. События происходят в одном вагоне поезда дальнего следования. В ролях: Екатерина Волкова, Петр Баранчеев, Александр Обласов, Юлия Максимова, Сергей Шолох и Максим Тураев. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актрисы Елизавета Арзамасова (слева) и Дарья Повереннова (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актрисы Елизавета Арзамасова (слева) и Дарья Повереннова (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 28 ноября покажут спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы» по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика. Спектакль, словно сотканный из мудрости актрисы, ее искрометного и понятного юмора, находит теплый отклик в душе каждого зрителя. Голос Раневской — голос многих поколений. Действие спектакля разворачивается в квартире Фаины Раневской. Актрисы проводит свои дни в редких встречах с гостями ее дома, больше — в односторонних диалогах с прошлым и людьми в нем. Но однажды незапланированный визит незнакомки Аннушки переворачивает ее жизнь. В ролях: Ольга Кирсанова-Миропольская, Елизавета Арзамасова, Надежда Ангарская/Зоя Буряк, Наталья Лыжина и Алексей Васильев. Стоимость билета — от 2,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Павел Деревянко

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая» Актер Павел Деревянко

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В ККТ «Космос» 29 ноября сыграют спектакль «Хулиганы. Идеальная пара» — интеллектуальный праздник тонкого искрометного юмора. В основу постановки легли актуальные, жизнерадостные, назидательные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи — звезд сатиры 1920-х годов. В спектакле заняты: актер театра и кино Павел Деревянко и виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 24 ноября покажут фильм Алексея Ханютина «Вечно живой» в рамках фестиваля «Эхо "Послания к человеку"». В советское время на территории СССР было более 30 тыс. памятников Ленину. Присутствие вождя якобы оказывало благотворное влияние на окружающую территорию. Около монументов появлялись своего рода временные порталы, ведущие в коммунистическое завтра: разбивали клумбы, расставляли флаги, высаживали голубые ели. Но как относятся к Ленину потомки строителей коммунизма? На этот и другие вопросы отвечает фильм из 10 новелл, снятых в разных уголках России. Стоимость билета — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Александр Сокуров (слева) и композитор, продюсер Андрей Сигле (справа)

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Режиссер Александр Сокуров (слева) и композитор, продюсер Андрей Сигле (справа)

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

В этот же день, 24 ноября, в Ельцин-центре состоится показ фильма «Солнце» и его онлайн-обсуждение с режиссером Александром Сокуровым. Действие картины разворачивается в оккупированной Японии с конца августа 1945 по 1 января 1946 годов. Это период между двумя решениями царственной особы: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса. Хирохито мог покончить с собой, как это сделали после капитуляции более 500 японских офицеров, но император, приняв личное бесчестье, избавляет от позора нацию. Как ему и генералу Макартуру удалось решить эту проблему — сберечь огромное число людей? Это поистине пример того, как правители могут поставить свою жизнь на карту ради интересов своих граждан. Вход на просмотр фильма свободный, по предварительной регистрации.

В Ельцин-центре 26 ноября впервые покажут фильм «Птица» режиссера Андрея Арнольд на французском и английском языках с русскими субтитрами. По сюжету, юная Бейли, устав от постоянных ссор с отцом, который больше занят своими безумные бизнес-идеями, чем ей, сбегает из дома. Она заводит дружбу с местными хулиганами, катается на самокате и снимает мир на камеру смартфона. Но ее жизнь круто меняется, когда Бейли встречает загадочного незнакомца по прозвищу «Птица». Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева