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В Ельцин-центре отменили презентацию книги правнучки Никиты Хрущева

В Ельцин-центре в Екатеринбурге отменили встречу с правнучкой Никиты Хрущева, политологом и профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Во вторник, 26 ноября, она должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Об отмене сообщается на сайте Ельцин-центра.

В Ельцин-центре отменили презентацию книги Нины Хрущевой "Никита Хрущев. Вождь вне системы"

В Ельцин-центре отменили презентацию книги Нины Хрущевой "Никита Хрущев. Вождь вне системы"

Фото: сайт Ельцин-центра

В Ельцин-центре отменили презентацию книги Нины Хрущевой "Никита Хрущев. Вождь вне системы"

Фото: сайт Ельцин-центра

В анонсе мероприятия говорится, что на презентации Нина Хрущева должна была рассказать о политической карьере и работе первого генерального секретаря ЦК КПСС. Как указано на сайте Ельцин-центра, мероприятие отменено «по техническим причинам». В пресс-службе Ельцин-центра отказались от комментариев.

Ранее члены движения «Зов народа» призвали проверить Нину Хрущеву на предмет шпионажа. В социальных сетях движения сообщается, что общественники обратились к Генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру юстиции Константину Чуйченко. «Нина Хрущева известна радикально антироссийской риторикой, которую озвучивает преимущественно в западных СМИ. Хрущева одержима идеей признать коллективную вину русских как нации за начало СВО. Россия должна рухнуть, уверена профессор»,— говорится в соцсетях «Зова народа».

Анастасия Таначева

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