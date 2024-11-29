ЦБ оценил влияние санкций США на курс рубля

Центробанк сообщил, что ограничения, введенные США в ноябре в отношении 52 банков РФ, привели к росту волатильности на валютном рынке и потребовали «корректировки обслуживания» внешнеторговых потоков. Из-за новых санкций регулятору пришлось перестать осуществлять покупку иностранной валюты до конца 2024 года, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В обзоре ЦБ отмечается, что ограничения создают «инфраструктурные проблемы» для внешнеэкономической деятельности, но динамика курса рубля в долгосрочном периоде определяется фундаментальными факторами.

21 ноября Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа. После введения санкций курс рубля превысил отметки 100 руб. за доллар и 110 руб. за евро. 27 ноября ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года.

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О динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».