Путин включил в состав Общественной палаты РФ экс-мэра Тюмени Сметанюка

Заместитель генерального директора АО «Мостострой-11» и сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк вошел в состав Общественной палаты РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сметанюк

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Сергей Сметанюк

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Господин Сметанюк был избран главой Тюмени в 2005 году. В 2007 получил должность первого заместителя губернатора Тюменской области, в декабре того же года был избран депутатом Госдумы V созыва. С января 2010 года работал заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), в ноябре 2012 года — заместителем генерального директора ОАО «Сибнефтепровод».

Ранее, в 1988 году, Сергей Сметанюк был избран первым секретарем комсомольской организации Ленинского района Тюмени. С 1990 года работал первым заместителем главы Ленинского района города. В 1996 году одержал победу на выборах в гордуму Тюмени и был избран ее председателем. В 2000 году получил должность главного федерального инспектора в Тюменской области аппарата полпреда в УрФО. С марта 2005 года работал вице-губернатором Тюменской области, после перехода главы региона Сергея Собянина в администрацию президента господин Сметанюк в течение 10 дней исполнял обязанности губернатора.

В состав общественной палаты РФ входят 172 человека: 40 утверждает президент, 89 являются представителями региональных общественных палат, 43 представляют общероссийские общественные объединения. Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и МСУ в целях учета интересов граждан, защиты их прав и свобод при реализации государственной политики. Пост секретаря Общественной палаты с декабря 2019 года занимает Лидия Михеева.

Василий Алексеев