В Башкирии тренера по плаванию осудили за гибель пятилетнего ребенка

Абзелиловский районный суд вынес приговор инструктору-спасателю муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» в селе Аскарово. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В марте этого года в бассейне «Батыра» утонул пятилетний ребенок. Суд установил, что инструктор допустил его к самостоятельному плаванию без специальных средств и не предупредил мать ребенка о соблюдении правил безопасности.

Инструктор не признал свою вину, но суд назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности граждан на водных объектах, на два года.

Майя Иванова