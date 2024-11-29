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В Курганской области взносы на капремонт увеличатся на 30% в 2025 году

В Курганской области утвердили размер ежемесячных взносов на капремонт в 2025 году. С 1 января сумма вырастет на 30% — с 10,3 руб. за квадратный метр до 13,17 руб. за метр. Постановление регионального правительства об увеличении взносов опубликовано на портале правовой информации.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», тарифы на услуги ЖКХ в Курганской области вырастут на 11,9% во втором полугодии 2025-го. В коммунальные услуги включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора.

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