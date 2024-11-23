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Тарифы на услуги ЖКХ в Курганской области вырастут на 11,9%

Тарифы на услуги ЖКХ в Курганской области во втором полугодии 2025-го вырастут на 11,9%. Предельно допустимое отклонение от тарифа по отдельным муниципалитетам — 2,1%. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В среднем по стране индексация тарифов на услуги ЖКХ составит 11,9%. Ее размер варьируется. Так, например, в Московской области тарифы вырастут на 13,3%, в Республике Крым - на 11,9%, в Татарстане - на 17,5%. В Москве индекс составит 15%, в Санкт-Петербурге - 14,6%, а в Севастополе - 12,6%. В Челябинской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 18%.

В коммунальные услуги включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора.

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