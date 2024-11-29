В Госдуму внесли законопроект о внесудебном взыскании налогового долга с физлиц

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий новый порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Сейчас внесудебный порядок действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а взыскание налоговых долгов происходит только в судебном порядке — после вынесения мировым судьей судебного приказа по заявлению налогового органа.

Новый порядок, как ожидается, будет применяться только при отсутствии возражений от налогоплательщика. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания налоговикам необходимо будет обращаться в суд. Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений Налоговой службы или решения о привлечении к ответственности, но только в случае отсутствия спора.

По сведениям Верхового суда России, с 2016 по 2023 год в России ежегодно выносилось до 6 млн приказов по делам о взыскании обязательных платежей. Из них только около 5% были отменены, что указывает на бесспорность по большей части требований налоговых органов, следует из пояснительной записки.

Законопроект был разработан Минфином летом текущего года. Инициатива объяснялась необходимостью снижения нагрузки на суды. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к Налоговому кодексу на заседании 25 ноября. В случае принятия документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Подробнее о проекте закона — в материале «Ъ» «Налоги без приказа».