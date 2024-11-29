В Челябинске сотрудников районной больницы обвиняют в хищении 8 млн рублей

Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении главного бухгалтера и экономиста одной из районных больниц Челябинска. Их обвиняют в мошенничестве и хищении 8 млн руб. из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, сотрудники больницы, предварительного сговариваясь с другими людьми, в период с 1 января 2022-го года по 8 августа 2024-го направляли их на процедуры, которых в медучереждении не было. В результате эти услуги оказывались пациентам в ООО «Медицинский центр Лотос», на что из муниципального бюджета было выделено 8 млн руб. СК также отмечает, что обвиняемы сами ходили на различные процедуры, в том числе косметологические.

В настоящий момент главного бухгалтера заключили под стражу, экономисту за счет содействия в расследования назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. На их местах работы проведены обыски.