Der Spiegel: миссия спецпредставителя США на Украине будет почти невыполнимой

Кит Келлог, который может занять должность спецпредставителя США по Украине, столкнется с трудностями в попытке урегулировать конфликт, написал немецкий журнал Der Spiegel. Отмечено, что проложить путь к миру с учетом успеха российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) — «практически невыполнимая задача».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Кит Келлог

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

В статье говорится, что отчасти это обусловлено тем, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании дал «напыщенные обещания».

Накануне телеканал СNN сообщил, что будущий советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. Речь, в частности, идет о прекращении огня на время переговоров.

Дональд Трамп 27 ноября сообщил, что назначит спецпосланником по Украине для ведения мирных переговоров с Россией отставного генерала Кита Келлога. Он заявил, что намерен продвигать концепцию «мир через силу».

Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде господина Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку. При действующем президенте США Джо Байдене спецпосланник не назначался.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отряд специального умиротворения».