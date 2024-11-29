Число отравившихся в кафе «Токио Сити» в Петербурге увеличилось до 23

Число пострадавших в результате отравления в ресторане японской кухни «Токио Сити» в Санкт-Петербурге возросло до 23, сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу. Посетители заведения заразились сальмонеллезом. По факту ЧП организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на вчерашний вечер в инфекционном стационаре находятся 21 человек, у 12 из которых подтверждена инфекция сальмонеллой. Там добавили, что первые восемь случаев отравления зафиксировали 24 и 25 ноября.

Для устранения последствий вспышки инфекции в «Токио Сити» были проведены дезинфекционные мероприятия. Представители Роспотребнадзора заверили, что будут защищать права пострадавших в суде для возмещения ущерба.