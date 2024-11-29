Молдавия обратится к Еврокомиссии в случае прекращения Украиной транзита газа

Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии (ЕК) в случае если Украина прекратит транзит газа по своей территории. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Кишинев надеется, что ЕК поможет найти компромисс. С конца 2022 года страна получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

Господин Чебан добавил, что если Киев в итоге откажется продлить соглашение о транзите топлива, Молдавия будет искать альтернативу поставкам через трансбалканский коридор. Представитель «Молдовагаза» отметил важность подписания соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем.

«В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны»,— заявил господин Чебан в эфире телеканала N4 (цитата по «Прайму»).

Обсуждение проблемы активизировали на фоне намерения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Ранее молдавский Дорин Речан заявлял, что, по условиям контракта «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и покрыть дополнительные расходы. При этом он назвал долг республики перед холдингом «несуществующим».

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов признал, что Кишинев просрочил обязательства по урегулированию долга, но обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок. В свою очередь, молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян говорил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье станет для Молдавии не просто кризисом, а гуманитарной катастрофой.

Очередной раунд российско-молдавских переговоров прошел в Санкт-Петербурге 25 ноября. Как выяснил «Ъ», «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанное Приднестровье на уровне 2 млрд куб. м в год после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На встрече обсуждался новый маршрут поставок — через Турцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину обходят переговорами».