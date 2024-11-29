Президент Сербии Вучич пожаловался на неготовность бомбоубежищ к ядерному удару

Президент Сербия Александр Вучич заявил, что страна не готова к возможному началу ядерного конфликта ввиду неудовлетворительного состояния и числа бомбоубежищ. По его словам, итоги проверки «удручающие»: укрытиями смогут воспользоваться лишь 257 тыс. человек с учетом населения страны в 7 млн.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Сербия Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сербский президент распорядился начать масштабное обновление инфраструктуры бомбоубежищ, а также повысить количество мест в них минимум до 1,5 млн. Господин Вучич отметил, что власти обязаны обеспечить безопасность граждан в случае глобального ядерного конфликта.

Владимир Путин 19 ноября утвердил основы обновленной госполитики страны в области ядерного сдерживания. Теперь доктрина предполагает, что агрессия со стороны неядерного государства, которую поддерживает ядерная страна, будет считаться их совместным нападением на РФ. Кремль говорил, что Россия отвечает на беспрецедентную эскалацию со стороны США. В НАТО призвали усилить сдерживание России с учетом ядерной угрозы.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».