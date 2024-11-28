В Тюменскую область инвестируют 400 млрд рублей по итогам 2024 года

Объем инвестиций в экономику Тюменской области составит около 400 млрд руб. по итогам 2024 года, рассказал губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания к депутатам Тюменской областной думы. «Всего же по итогам года планируется завершение порядка 300 инвестиционных проектов»,— отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Моора, по итогам 2023 году в экономику области инвестировали 329 млрд руб. «Это чуть ниже, чем в 2022 году, инвестиции процесс долгосрочный, здесь очень важно сохранять устойчивую долгосрочную динамику роста»,— пояснил губернатор. По данным правительства региона, за 2022 год в основной капитал Тюменской области было инвестировано 357,8 млрд руб., что на 52% больше, чем было в 2021 году.

Подробнее о бюджетном послании Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы — в материале «Ъ-Урал» «Объем запросов превышает все мыслимые пределы».