Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи квартир в новостройках Москвы и Петербурга в октябре снизились вполовину

Реализовать квартиры на первичном рынке становится все сложнее. Согласно данным Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье количество сделок в этом сегменте в октябре 2024 года сократилось на 46% год к году, до 9,7 тыс. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области падение составило 51%, до 4,5 тыс.

Инвестиции в площадки под строительство жилой недвижимости в России за январь—сентябрь 2024 года выросли вдвое год к году и достигли 210 млрд руб., следует из данных CORE.XP. Основной источник финансирования таких вложений — бридж-кредиты (промежуточный или вспомогательный кредит, суть которого в том, что заемщик деньги возвращает за счет средств, полученных из другого источника финансирования). Займы чаще всего выдаются по плавающим ставкам, привязанным к ключевой, отмечают в «Дом.РФ».

Аналитики госкомпании считают, что конвертация бридж-кредитов в проектное финансирование может помочь решить проблему высокой стоимости этих займов. В сентябре объем задолженности по бридж-кредитам составил 8 трлн руб. и увеличился на 32,7% по сравнению с прошлым годом, согласно данным ЦБ. Ставка таких займов рассчитывается исходя из объема продаж: по части, покрытой деньгами на эскроу-счетах, она может быть 1–4%, а по остальной — следует за ключевой.

Средняя стоимость проектного финансирования с начала года выросла с 6,4% до 7,9%, следует из данных ЦБ. Аналитики отмечают, что стремление застройщиков конвертировать бридж-кредиты в проектное финансирование способствует сохранению активности по запуску новых проектов. Недостаток спроса может сорвать план наполнения эскроу-счетов, что приведет к банкротству некоторых застройщиков, считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Подробнее читайте в аналитическом материале «Ъ» «Рынок недостроенных долгов».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...