Продажи квартир в новостройках Москвы и Петербурга в октябре снизились вполовину

Реализовать квартиры на первичном рынке становится все сложнее. Согласно данным Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье количество сделок в этом сегменте в октябре 2024 года сократилось на 46% год к году, до 9,7 тыс. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области падение составило 51%, до 4,5 тыс.

Инвестиции в площадки под строительство жилой недвижимости в России за январь—сентябрь 2024 года выросли вдвое год к году и достигли 210 млрд руб., следует из данных CORE.XP. Основной источник финансирования таких вложений — бридж-кредиты (промежуточный или вспомогательный кредит, суть которого в том, что заемщик деньги возвращает за счет средств, полученных из другого источника финансирования). Займы чаще всего выдаются по плавающим ставкам, привязанным к ключевой, отмечают в «Дом.РФ».

Аналитики госкомпании считают, что конвертация бридж-кредитов в проектное финансирование может помочь решить проблему высокой стоимости этих займов. В сентябре объем задолженности по бридж-кредитам составил 8 трлн руб. и увеличился на 32,7% по сравнению с прошлым годом, согласно данным ЦБ. Ставка таких займов рассчитывается исходя из объема продаж: по части, покрытой деньгами на эскроу-счетах, она может быть 1–4%, а по остальной — следует за ключевой.

Средняя стоимость проектного финансирования с начала года выросла с 6,4% до 7,9%, следует из данных ЦБ. Аналитики отмечают, что стремление застройщиков конвертировать бридж-кредиты в проектное финансирование способствует сохранению активности по запуску новых проектов. Недостаток спроса может сорвать план наполнения эскроу-счетов, что приведет к банкротству некоторых застройщиков, считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Подробнее читайте в аналитическом материале «Ъ» «Рынок недостроенных долгов».