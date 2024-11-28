«Внешность у автомобиля собирательная»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о новой модели китайского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maextro Фото: Maextro

Вероятно, у многих, кто раньше покупал у нас Bentley или Rolls-Royce, такая возможность осталась и сегодня — автомобили упомянутых марок все же добираются до нас кружными путями. Однако покупать сегодня новую машину класса люкс западного производства — это такой немножко вызов. А потому для этой категории покупателей есть хорошая новость: в Китае на выставке в Гуанчжоу представлен автомобиль, который, по замыслу его создателей, будет успешно конкурировать с продукцией упомянутых британских брендов. Хотя вернее будет сказать, что не автомобиль, а целая марка.

Встречайте — Maextro. Как несложно догадаться, название — это гибрид из слов «маэстро» и «экстра». Немного ходульно, но привыкли же мы к Lexus или Infiniti, которые тоже возникли путем коверканья привычных слов. Новый бренд класса люкс создали автомобильный концерн JAC и IT-гигант, компания Huawei.

Пожалуй, главное, что сегодня можно сказать про седан Maextro S800, он огромный. Длина автомобиля составляет без малого 5,5 м. Внешность такая, собирательная. Колесные диски срисованы у Maybach, задняя стойка несет в себе изгиб Хофмайстера — фирменный знак BMW. В салоне на потолке звездное небо, как в Rolls-Royce. Технических подробностей о модели пока не сообщалось, известно только, что седан будет полностью электрическим, на что намекает оформление передней части автомобиля, а именно — отсутствие радиаторной решетки. Пускай электромобилю она не нужна, но все же решетка всегда была одной из самых узнаваемых для идентичности бренда деталей автомобиля. Многим показалось странным и еще одно дизайнерское решение: щель для отвода воздуха от тормозов на переднем крыле оформлена практически так же, как внешние дверные ручки, так что, глядя на автомобиль, можно подумать, что у него не четыре, а шесть дверей.

Предполагается, что стоить седан Maextro S800 будет от 1 млн до 1,5 млн юаней, что по сегодняшнему подвижному курсу составляет от 15 млн до 22 млн руб.