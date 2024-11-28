Россия передала украинской стороне семь детей в возрасте от 6 до 16 лет. Воссоединение семей прошло в посольстве Катара в Москве при участии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

Фото: telegram-канал Марии Львовой-Беловой Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

Фото: telegram-канал Марии Львовой-Беловой

По словам омбудсмена, большинство детей жили в России с близкими родственниками, в основном с бабушками. Один 16-летний мальчик проживал в Алешкинском детском доме-интернате, сейчас опеку над ним оформил брат. «Родители одного 12-летнего мальчика были в разводе, и в этом году его мама скончалась. На Украину мальчик едет к папе»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram.

При ее содействии 15 детей из 10 семей воссоединились с родственниками в России, 87 детей из 69 семей — с родственниками на Украине и в третьих странах.

Вчера, 27 ноября, Украина при посредничестве Катара передала России двух детей — 9-летнего Артема и 7-летнего Михаила. Из-за боевых действий на Украине они не могли попасть к родственникам в Россию. В предыдущий раз церемонии воссоединения детей с семьями прошли в конце сентября.