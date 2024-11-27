Украина передала России двух детей при посредничестве Катара

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Украины в Россию двух детей — 9-летнего Артема и 7-летнего Михаила. Из-за боевых действий на Украине они не могли попасть к родственникам из России с 2019 и 2021 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщает РБК, Артем с 2019 года жил у отца с бабушкой на Украине и не мог вернуться в Россию сначала из-за ковида, а затем из-за военной операции. Отец ребенка не мог передать его на нейтральной территории из-за запрета на выезд мужчин с территории Украины. К сообщению госпожи Беловой прикреплено видео, на котором мать Артема впервые за пять лет встречается с сыном в Минске.

Михаил с 2020 года жил в Одессе с матерью и бабушкой. После смерти мамы из-за болезни и смерти бабушки в 2021 году отец попытался забрать ребенка, но отложил визит на Украину на год, а затем не смог забрать сына из-за боевых действий. Все это время о ребенке заботились родственники на Украине.

Церемония воссоединения детей с родителями прошла в посольстве Катара в Москве, в ней участвовал посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и замначальника отдела по обеспечению деятельности аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Юлия Назарова. На встрече посол Катара отметил, что Доха продолжит работу, направленную на воссоединение детей со своими семьями, опираясь на «прекрасные отношения» с Россией и Украиной (цитата по «РИА Новости»).

По данным, представленным детским омбудсменом, на сегодняшний день из Украины в Россию вернулись 15 детей из 10 семей, с близкими на Украине воссоединились 80 детей из 62 семей. Последний раз церемонии воссоединения детей с семьями прошли в конце сентября. Тогда Украина передала России четверых детей, а Россия — девятерых. Госпожа Львова-Белова сообщала, что в списках на воссоединение находятся 18 детей из России. Восемь из них находятся в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах. 24 апреля госпожа Белова говорила, что представители Украины и России договорились о возвращении 29 детей на Украину и 19 детей в Россию.