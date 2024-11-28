Шойгу рассказал, кого будет защищать «ядерный зонтик» России

Согласно обновленной ядерной доктрине, «ядерный зонтик» России распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в документе также прописаны критерии применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников... Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси»,— рассказал господин Шойгу на полях заседания глав МИДов, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин 19 ноября утвердил основы обновленной госполитики страны в области ядерного сдерживания. Теперь доктрина предполагает, что агрессия со стороны неядерного государства, которую поддерживает ядерная страна, будет считаться их совместным нападением на РФ. Кремль говорил, что Россия отвечает на беспрецедентную эскалацию со стороны США. В НАТО призвали усилить сдерживание России с учетом ядерной угрозы.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерное сдерживание дошло до Америки».