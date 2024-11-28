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В Чувашии собрали рекордный урожай тепличных овощей

В 2024 году предприятия Чувашии произвели 29 тыс. тонн тепличных овощей — на 300 тонн больше, чем в рекордном 2022 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Как отметил господин Николаев, основные объемы производства сосредоточены в тепличном комплексе «Новочебоксарский» и агрофирме «Ольдеевская». С начала года здесь собрано 19,2 тыс. тонн огурцов, 10,3 тыс. тонн томатов и 288 тонн баклажанов.

В октябре глава региона заявил, что Чувашия готова обеспечивать продовольствием и другие регионы России.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет производство продукции в агропромышленном комплексе республики увеличилось вдвое.

Анар Зейналов

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