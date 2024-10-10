За 10 лет сельское хозяйство Чувашии увеличило объем продукции в два раза

За последние 10 лет производство продукции в агропромышленном комплексе Чувашской Республики увеличилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

За этот период производство сельскохозяйственной продукции в регионе выросло на 26,9% в сопоставимых ценах и в 2 раза в действующих ценах. Производительность труда в сельскохозяйственных организациях также значительно увеличилась — в 3,3 раза.

В частности, производство зерна увеличилось в 1,7 раза, а производство крупы — в 10,3 раза (17,3 тыс. тонн). Производство консервов фруктов и овощей увеличилось в 3 раза (23,8 млн банок), производство минеральной воды — в 2,6 раза (54,3 млн полулитров). Производство мороженого увеличилось в 2,5 раза (4,3 тыс. тонн), а производство муки — в 2,3 раза (154,2 тыс. тонн). Объем производства сыра также увеличился почти в 6 раз — с 1 092 до 6 077 тонн.

За это время в республике запустили 2 завода ликероводочной продукции, молочный завод, мясокомбинат и новые производства сыров.

Влас Северин