Глава МИД Ирана заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем

Иран не стремится к эскалации в регионе, но «может защитить себя», заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи. Он отметил, что Иран готов к войне с Израилем, но не хотел бы этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: Pedro Nunes, Reuters Аббас Арагчи

Фото: Pedro Nunes, Reuters

«Израильский режим знает наши возможности... В отличие от израильтян мы не хотим эскалации в регионе. Конечно, мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но это не наше желание. Это не наш выбор. Если израильтяне предпочтут этот выбор, мы полностью к нему готовы. Но они должны нести ответственность за любые последствия»,— сказал министр португальской газете Diario de Noticias.

Глава иранской дипломатии считает, что ответственность за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке лежит на США. По его мнению, Израиль «пытается втянуть весь регион в крупномасштабную войну». Господин Арагчи не согласился, что союзное Ирану движение «Хезболла» ослаблено после двух месяцев боевых действий на юге Ливана. «Если бы оно было ослаблено, я не думаю, что Израиль согласился бы на прекращение огня»,— уверен он.

26 ноября военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла». Договоренность вступила в силу в ночь на 27 ноября. Она предусматривает в том числе контролирование ливанской армией участков вдоль южной границы при поддержке сил ООН. У Израиля есть два месяца на вывод военных из Южного Ливана.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль и "Хезболла" приберегли патроны».