Лавров об угрозах превентивных ударов по России: они пороха не нюхали

Представители НАТО заявлениями о возможности превентивных ударов по России «хотят выслужиться», считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он назвал такой подход со стороны альянса безответственным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти заявления делал какой-то адмирал... абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. Тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру»,— сказал министр журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

25 ноября глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянсу нужно инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов. По его словам, в НАТО обсуждается возможное нанесение превентивных «высокоточных ударов» по России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса.

Заявление господина Бауэра прозвучало после того, как 21 ноября Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш».

О реакции стран Запада — в материале «Ъ» «НАТО имени Рютте».