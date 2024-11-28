Экс-глава MI6 Ричард Дирлав признал, что страны Европы воюют с Россией

Бывший глава британской внешней разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что европейские страны уже находятся в состоянии войны с Россией. По его словам, Москва оценивает происходящее как гибридный конфликт, или «различные типы конфликта в разных сферах интересов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Дирлав в 2011 году

Фото: Lucy Nicholson / Reuters Ричард Дирлав в 2011 году

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Господин Дирлав также подчеркнул, что всегда полагал важным быть в диалоге с любыми оппонентами, что, по мнению экс-главы MI6, важно в условиях «сдерживаемого конфликта» в Европе. Ричард Дирлав допустил его распространение на другие страны континента.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии. Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

О том, как в Госдуме оценили новую ракетную систему,— в материале «Ъ» «День ''Орешника''».