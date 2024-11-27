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Коммерсантъ FM
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МИД Абхазии уверил туристов в разрешении политического кризиса

Министерство иностранных дел Абхазии заявило о спокойной обстановке в стране. В заявлении министерства говорится, что людям, прибывающим в страну, ничего не грозит. В ноябре в стране прошли масштабные протесты оппозиции, кончившиеся отставкой президента Аслана Бжании.

«Возникший в середине ноября политический кризис имел локальный, внутриполитический характер и полностью завершился в рамках конституционного поля. Обстановка в стране спокойная, органы государственной власти осуществляют свои функции в штатном режиме».— говорится в Telegram-канале МИД Абхазии.

19 ноября абхазский парламент принял отставку президента. Поводом для политического кризиса стали планы абхазского правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как считала оппозиция, лишит республику экономического суверенитета. Во время протестов оппозиция захватила комплекс правительственных зданий и вынудила господина Бжанию уйти в отставку.

В интервью «Ъ» бывший президент объяснил свое решение нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом господин Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства. Он добавил, что они пройдут в первой декаде февраля 2025 года.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».

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